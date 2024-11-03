2. Dünya Savaşı'ndaki şeker kısıtlamaları diyabet ve hipertansiyon riskinin azalmasıyla bağlantılı

Yeni bir araştırma, gebelikten erken çocukluk dönemine kadar şeker tüketimini sınırlamanın, tip 2 diyabet ve hipertansiyon riskini azalttığını gösterdi.

Yeni bir araştırmaya göre, anne karnında ve erken çocukluk döneminde şeker alımının sınırlandırılması, yaşamın ilerleyen dönemlerinde diyabet ve hipertansiyona karşı koruma sağlayabiliyor.

Kanada'daki McGill Üniversitesi ile ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (USC) araştırmacılar, İngiltere Biyobankası'ndan elde edilen verileri analiz ederek, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında doğan bireylerin sağlık verilerini karşılaştırmak suretiyle, savaş sırasında ve sonrasında şeker karnesinin etkisini inceledi.

USC'de ekonomist ve çalışmanın sorumlu yazarı olan Tadeja Gracner yaptığı açıklamada, "İlave şekerin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemek zor," dedi.

"İnsanların yaşamlarının erken dönemlerinde rastgele farklı beslenme ortamlarına maruz bırakıldığı ve 50 ila 60 yıl boyunca takip edildiği durumlar bulmak zor. Karne uygulamasının sona ermesi, bu sorunların üstesinden gelmek için bize yeni bir doğal deney sağladı," diye ekledi.

Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre, gebe kaldıktan sonraki ilk 1.000 gün (yaklaşık üç yıl) boyunca daha düşük şeker alımına maruz kalan çocukların tip 2 diyabet geliştirme riski ortalama yüzde 35 oranında azaldı.**