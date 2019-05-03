2. İşte Fikrim Kadın Projesi Son Başvuru Tarihi 17 Mayıs

Kadının ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla “İşte Fikrim” Proje Yarışması’nin ikincisi, İş Kadınları Derneği ve Creditwest Bank’ın iş birliği ile yapılıyor.

Projeye son başvuru tarihi 17 Mayıs Cuma olarak belirlendi. Başvurular, Creditwest Bank şubeleri ve İş Kadınları Derneği bölge temsilcilerinden veya e-posta aracılığı ile yapılabilecek.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna www.creditwestbank.com adresinden ulaşılabiliyor.

“2. İşte Fikrim Proje Yarışmasında” 1. seçilecek olan proje sahibine Creditwest Bank tarafından 15 bin, 2. seçilecek olan proje sahibine 10 bin, Yeni Girişimciye (Stard-up) ait bir projeye 10 bin TL’lik para ödülü ve iki proje sahibine ise 1 yıl geri ödemesiz ve 1 yıl faizsiz kredi sağlanacak.

Projeye, işini geliştirmek isteyen veya kendi işini kurmayı hedefleyen 25 ile 60 yaş arası kadın girişimciler başvurabilecek.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs’ta kadını desteklemeye yönelik proje ve yarışmaların düzenlemesinin çok önemli olduğunu, dünyada da kadının üretime katkısının arttırılmasına yönelik birçok başarılı projenin var olduğunu belirtti.

Zaheer, İş Kadınları Derneği ile ortaklaşa yürütülen bu projenin geçen yıl çok başarılı olduğunu, bu yıl da tekrarlanıyor olmasından mutluluk ve heyecan duyduklarını belirterek, tüm Creditwest Bank ekibinin projenin gerçekleştirilmesi için destek vereceğini açıkladı.

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen, “İşte Fikrim Projesi”nin kadın girişimcilere hibe ve kredi ödülü vermesi ile Kuzey Kıbrıs’ta bir ilkin gerçekleştiğini ve şirketlerin hibe ödülü vermesinin dünyada ender rastlanır şekilde olduğunu söyledi.

Creditwest Bank’a İş Kadınları Derneği olarak tekrardan teşekkür ettiklerini belirten Ekingen, geçtiğimiz yıl jürinin çok güzel ve sistemli çalıştığını, projelerin dişe diş yarıştığını söyledi.

Bu proje ile iş hayatına atılmak isteyen genç mezunlara, el emeği ile uğraşan kadınlara, evinde amatör olarak çalışan ve kayıt altına girmek isteyen kadınlara ulaşabileceklerini söyledi ve ekonomide en önemli grubun KOBİ’ler olduğunu, Kadın KOBİ’lerin desteklenmesi ile Kuzey Kıbrıs ekonomisinin daha da büyüyebileceğini ekledi.