2.  Kapalı Alan Yıldız,  Genç ve Büyükler Yarışmaları düzenlendi

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10/03/2024

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2.  Kapalı Alan Yıldız,  Genç ve Büyükler Yarışmaları düzenlendi

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 2.  Kapalı Alan Yıldız,  Genç ve Büyükler Yarışmaları bugün Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Yıldız Olimpik Kız

1. Merve Işlek (ASB)

2. Ayça Numan(BAF)

3. Larem Metay (GATE)

Yıldız Olimpik Erkek

1. Ekrem Başar(BAF)

2. Atay İzanoglu(GATE)

3. Berkant Sadi Kavak (GATE)

Yıldız  Makaralı Kız

1. AyşeEnginsoy (ZEYBEKÇİ)

2. Zeynur Düzenli (BAF)

3. Doğa Özçelik (GATE)

Yıldız Makaralı Erkek

1. Süleyman Oral (ZEYBEKÇİ)

2. Çağan Saray (GATE)

3. Yakup Allawi (GATE)

Genç Olimpik Kız

1. Gülay Araz(BAF)

2. Xenia Casap (GATE)

3. Dilan Okalpli (GATE)

Genç Olimpik Erkek

1. Mustafa Soygazi(BAF)

2. Okay Maşera (BAF)

3. Mehmethan Bakkal (FERDİ)

Genç Makaralı Erkek

1. Cemal Ege Lort(BAF)

2. Görkem Şen (GATE)

Genç Makaralı Kız

1. Melisa Altınöz (ZEYBEKÇİ)

2. Alisya Altınöz (ZEYBEKÇİ)

Büyük Olimpik Kadın

1. Zeynep Tonga (KODOSD)

2. Pervin Çerkez (KODOSD)

3. Ayşegül Akgün (ASB)

Büyük Olimpik Erkek

1. Muharrem Kural (GÜZOK)

2. Borahan Yanardağ (KODOSD)

3. Niyazi Aktansoy  (KODOSD)

Büyük Makaralı Kadın

1. Dilek Kande (GATE)

2. Ayşen Tez (GATE)

3. Kerime Pere (GATE)

Büyük Makaralı Erkek

1. Osman Tez(GATE)

2. Birkan Akıncı (GATE)

10/03/2024 19:52
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TAGS: 2.  Kapalı Alan Yıldız,   Genç ve Büyükler Yarışmaları düzenlendi
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