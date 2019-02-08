HABER KIBRIS

2. Lefkoşa Kupası ertelendi

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08/02/2019
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2. Lefkoşa Kupası ertelendi

2.Lefkoşa Kupası, olumsuz hava koşullarının hafta sonu da devam edecek olması neden ile ileriki bir tarihe ertelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile birlikte organize edeceği 2.Lefkoşa Kupası, olumsuz hava koşullarının hafta sonu da devam edecek olması neden ile ileriki bir tarihe ertelendi. Turnuvanın yeni tarihi kulüplerle yapılacak istişare ve hava raporları göz önüne alınarak belirleneceği ve kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

 

 

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TAGS: Lefkoşa Kupası
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