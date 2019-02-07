2. Lefkoşa Kupası Yapılıyor!

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü’nün ikincisini düzenlendiği Lefkoşa Kupası, belediye sınırlarında yer alan 5 takımın katılımı ile 9 Şubat Cumartesi ile 10 Şubat Pazar günü minikler katagorisinde gerçekleştirilecek.

Altyapıların gelişimine katkı sağlama misyonuna sahip LTB Spor Kulübü’nün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu iş birliğinde 2’inci kez düzenleneceği Lefkoşa Kupası, 9-10 Şubat tarihlerinde minik futbolcuları şehrin tarihi spor mekanlarından olan Yusuf Kaptan Sahası’nda buluşturacak.

5 kulübün minik takımları yer alacak

Çetinkaya, Gençlik Gücü, Göçmenköy, Küçük Kaymaklı, ve Yenicami kulüplerinin 9 yaş altı kategorisinde yer alacak takımlarının yer alacağı turnuvada ilk gün grup maçları , 2.gün ise finaller oynanacak. Karşılaşmaları KTFF’ye bağlı hakemler yönetecek.