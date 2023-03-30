2. Mehmet Alptürk Anı Rallisi ile sezon açılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 2 Nisan 2023 Pazar günü başlıyor. 2 sene önce kaybettiğimiz, eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına ikincisi gerçekleştirilecek ralli Dikmen/Lavinium etabında yapılacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu eski rallicilerden, merhum Mehmet Alptürk anısına Dikmen/Lavinium etabında ikincisi yapılacak olan Sprint Rallisi ile açıyor. Fina Sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek. 19 ekibin yarışacağı 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.00’den itibaren Dikmen yolu üzerinde bulunan Lavinium ormanlık alanında hazırlanan etapta ekipler üçer kez start alacak ve 14.00’de yine Lefkoşa Fina önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Servis alanının ise eski Dikmen çöplüğü yolunda kurulacağı yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek.

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek

2021 sezonunda merhum Ayer Argün anısına “Ayer Argün 2021 Ralli Kupası”, 2022 de ise Merhum Ahmet Kişmir anısına “Ahmet Kişmir 2022 Ralli Kupası” olarak gerçekleştirilen mahalli kupasının adı bu sezon “Şampiyon Melekler 2023 Ralli Kupası” olacak. Sınıf 2 hariç tüm otomobillerin yarıştığı ralli kupası bu sezon, şubat ayında Adıyaman’da yaşanan depremde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizin adını yaşatmak için yapılacak.

19 Ekip Yarışacak, Osman Palabıyık Özel Ödülü verilecek

Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisinin Skoda Fabia R5 ile, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisinin Ford Fiesta S2000 ile start alacağı yarışta Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi de Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışacak. Sınıf 2’yi oluşturan bu 3 ekibin haricinde 5 ekip Sınıf 1’de, 6 ekip Sınıf N’de, 3 ekip Sınıf 3’de ve birer ekip de Sınıf R ile Sınıf T2’de yarışacak. Geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz eski rallicilerden Osman Palabıyık anısına her yarışta yarışın özel ödülü verileceği açıklandı.

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30/03/2023 09:25