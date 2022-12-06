2. MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası Büyük Beğeni Topladı

Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve ülkemizde ikincisi düzenlenen MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapıldı.

Dünyanın birçok ülkesinde müsabakaları düzenlenen ve popüler bir spor dalı olan MMA (Mixed Martial Arts) Spor dalı, Ülkemizde de birçok gencimiz tarafından sevilen bir spor dalı olmaya başladı. Ülkemizde bu yıl ikincisi düzenlenen MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası seyircilerin büyük beğenisini topladı.

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. MMA Grapling disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonasında, Ottoman Fight Spor Derneği 39 puanla 1’incilik, Cyprus Bull & Lion Spor Derneği 22 Puanla 2’ncilik ve Erdem Akademi Spor Derneği 3 puanla 3’üncülük kupasının sahibi oldular.

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06/12/2022 11:44