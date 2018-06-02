“2. Sokak Oyunları Şenliği” bugün yapılacak

Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nin organize ettiği “2. Sokak Oyunları Şenliği” bugün, Sütlüce’de yer alacak.

Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, şenlik 16:00 – 24:00 saatleri arasında Sütlüce Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek. Alaydan malaydan, torba oyunu, tek ayak , yumurta taşıma, ip atlama ve ip çekme gibi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının oynanıp, folklor gösterilerinin yapılacağı şenlikte, konserler ve aktiviteler de olacak; çeşitli ürünlerin satılacağı stantlar da kurulacak.

Kaynak: BRTK