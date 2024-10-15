2. Sualtı Görüntü Avcılığı Jüri değerlendirmesi tamamlandı

“Girne Arkın Grup Fest 24'” kapsamında yer alan 2. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışmasına katılan fotoğraflar için değerlendirme yapıldı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 10 Ekim’deki jüri toplantısında, iki farklı kategoride (macro ve geniş açı) yapılan değerlendirme, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Yarışmanın değerlendirme kurulunda Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, Hakan Onurlu, Erol Uysal, İsmail Kırmızı, Tarık İzbul, Buket Özatay ve Kadri Ateş Evirgen yer aldı.

5 Ekim Cumartesi günü, Kervansaray Halk Plajı, Escape Plajı ve Camelot Plajı olarak üç farklı noktadan start veren yarışma; 4 dalış merkezinin (Amphora Dive Center, Dive Shack, Scuba Cyprus ve Deep Penetration) katkıları ile

Zephyros kayalığında hayat bulmuştu.

-Fotoğraflar Girne Belediyesi yeni hizmet binasında sergilenecek

2. Sualtı Görüntü Avcılığı yarışması ödül töreni 25 Ekim Cuma akşamı saat 19.00'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yapılacak.

28 Ekim Pazartesi günü itibarıyla fotoğraflar, bir hafta süreyle mesai saatlerinde Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda görülebilecek.