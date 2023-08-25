2. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı DAÜ’de Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - Elektrik Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği ve DAÜ’nün ortak olarak düzenlediği çalıştay, 25 Ağustos 2023 Cuma günü, saat 09:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, DAÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Özdenefe, DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rasime Uyguroğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği – Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış ile Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından enerji uzmanları katıldı.

“Enerji Arz Güvenliği Sorunların Başında Geliyor”

Çalıştayın açılışında konuşan Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik, 10 yıldır enerji alanında çok sayıda çalıştay ve bilimsel çalışmaların yapıldığını, sorunların çözümleri ve yapılması gerekenlerin ortaya konduğunu ancak bunların hayata geçirilmesinde sorunlar yaşandığını aktardı. Enerji ve enerji arz güvenliğinin ülkede ana sorunların başında geldiğini belirten Çelik, enerji verimliliğinin ise ülke insanının hayatında hiç yer almadığını belirtti. Enerji üretiminde verimliliğin hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, bu sorunların çözümünün enerji politikalarının doğru planlanmasından geçtiğini ifade etti.

“Yapılmayan Mevzuat Çalışmaları Olumsuz Süreci Hızlandırdı”

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış, oda olarak elektrik üretiminde yaşanabilecek problemleri öngörerek yıllar önce yapmış oldukları çalışmalar neticesinde çözümüne işaret ettikleri sorunların zamanında alınmayan önlemler sebebiyle bugünlerde yaşanan elektrik kesintileriyle ülke insanının karşısına çıktığını belirtti. Bu sorunların yaşanmasında yapılmayan yatırımlar başlıca neden olsa da, yapılmayan mevzuat çalışmalarının süreci hızlandırdığını aktaran Kutalmış, çalıştaydan çıkacak sonuçlar ile mevzuat çalışmalarının doğru şartlar sağlanarak hızlanması ve bir an önce hayata geçmesi temennisinde bulundu.

“Enerji Konusundaki Kararsızlık ve Plansızlık Sona Ermeli”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, elektrik konusunun ne yazık ki artık ülke insanının her gün mutlaka konuştuğu, tartıştığı bir konu haline geldiğini belirtti. Enerji ile ilgili en büyük problemin bu yönde bir devlet politikasının oluşmaması olduğuna işaret eden Adanır, bunun bir sonraki süreçte ülkede nelerle karşılaşacağının bilinmesine rağmen çözüm üretilememesine neden olduğunu kaydetti. Enerji konusundaki karasızlığın ve plansızlığın sona ermesini dileyen Adanır, doğru hedef ve adımlarla enerji politikalarının halkın ve ülkenin ekonomik şartlarına katkı koyacak şekilde planlanmasının önemine işaret etti.

“DAÜ Her Zaman Yol Göstermeye Devam Edecek”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunları olan Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik ile Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış’ı dinlemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Öğrencilikleri döneminde kendisinden de ders almış olan mezunların toplumsal konularda üstlendikleri sorumlulukları ne kadar üst düzeyde takip ettiklerini ve KKTC’ye katkıda bulunmak için nasıl canla başla çalıştıklarını gördüklerini belirten Prof. Dr. Hocanın, çalışmalarından dolayı tüm mezunlarıyla gurur duyduğunu vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, KKTC’nin ilk kurulan üniversitesi olan DAÜ’nün halka mal olmuş bir devlet üniversitesi olarak KKTC’ye katkıda bulunmaya, enerji gibi toplumsal sorunların çözümüne güçlü insan kaynakları ile yol göstermeye devam edeceğini aktardı.

“İlgili Yasalar Ekim Ayına Kadar İvedilikle Tamamlanacak”

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yasaların ne kadar zaruri bir ihtiyaç olduğunun altını çizerek özellikle Enerji Dairesi ile birlikte Enerji Üst Kurulu’nun kurulması ve hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti. Bakanlık olarak ne yapmaları gerektiğini bildiklerini vurgulayan Bakan Amcaoğlu, 2030 yılında Akdeniz’in içerisine giremeyecek olan bir yakıtla üretim sisteminin devamının sürdürülebilir olmadığına işaret etti. Elektrik üretimi için en az 80 Megavatlık bir yatırım yapılması gerektiğini ancak bunun beş yıldır yapılamadığını kaydeden Bakan Amcaoğlu, bilimin ışığında yapılması gerekenleri Bakanlık olarak harfiyen yerine getireceklerini aktardı. Bakan Amcaoğlu, çalıştay sonuçları açıklandıktan sonra ilgili yasaların ivedilikle komitelerden geçirilip ete kemiğe bürünmesi için gereken tüm çalışmaların Ekim ayına kadar tamamlanacağının sözünü verdi.

Alanın Uzmanları Konuşmalar Yaptı

2. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı, açılış konuşmalarının ardından Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık ile DAÜ Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol’un konuşmaları ile devam etti. Sonrasında Form Endüstri Ürünleri Ticaret A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Pınar Gürler ile Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. Müşteri Deneyimi Yöneticisi Merve Varlı’nın konuşmaları ile çalıştayın ilk bölümü sona erdi.

Yuvarlak Masa Toplantıları Gerçekleştirildi

Çalıştayın öğleden sonraki ikinci bölümünde, 13:30 – 15:30 saatlerinde yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi. Bu toplantılara DAÜ öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri de katkı koydu. Masa 1’de “Üretimde Enerji Verimliliği”, Masa 2’de “Enerji Verimliliği Finansmanı ve Sürdürülebilirlik”, Masa 3’te “Binalarda Enerji Verimliliği ve Enerji Otomasyonu”, Masa 4’te ise “Elektrikli Araçlar” başlıkları incelendi.

Toplantıların akabinde masalar sonuç bildirilerini hazırlayarak saat 16:45’te katılımcılarla paylaştı. 2. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı, saat 17:45’te gerçekleştirilen kapanış töreninin ardından sona erdi.