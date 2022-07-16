2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası yarın KKTC'de başlayacak

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenecek 2. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başlayacak.

Girne kentinde 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anma, hatırlatma ve genç kuşaklara aktarma amacıyla düzenlenecek kupa, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 17-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılacağı organizasyonda, aralarında Türkiye ve KKTC'nin de bulunduğu 14 ülkeden 28 sporcu yarışacak.

İlk günün sonunda, Girne Kalesi'nde final atışlarıyla ödül töreni, ardından mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü düzenlenecek. 18 Temmuz'da mehteran eşliğinde bayrak yürüyüşü, kanaat önderleri ve gençlerle sohbet, 19 Temmuz'da ise Cumhuriyet Meclisi Resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızları'nın gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu yıl ikincisi düzenlenen, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yer alacağı Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası ile hem Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini anacaklarını hem de Kıbrıs'taki Türk varlığının engellenemez olduğunu hatırlatacaklarını belirtti.

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16/07/2022 19:05