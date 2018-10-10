2.4 milyon aracı geri çağırdı!

Toyota, aralarında Prius ve Auris modellerinin de bulunduğu 2.4 milyon otomobilin hibrid sistemlerinde arıza yaşanabileceğini açıkladı. Yüksek hızlardaki seyir durumunda yaşanabilecek olası bir arıza durumunda araçların güvenli sürüş modundan çıkarak hızla güç kaybedebileceği belirtildi. Böyle bir durumda aracın direksiyon ve fren sistemleri çalışabilir. Ancak otoban gibi hızlı işleyen yollarda aracın motorunun olası bir arıza durumunda teklemesi ve hatta durması beraberinde çarpışma riskini getirecektir. Neyse ki arızalı araçların şimdiye kadar Japonya ve tüm dünya genelinde herhangi bir kazaya karışmadığı açıklandı.

Şirket, Japonya'da ve yurt dışında toplamda 2.43 milyon aracın geri çağırmadan etkilendiğini açıkladı. Öte yandan araçların 1.25 milyonunun Japonya'da, 830.000 bininin Kuzey Amerika'da ve geri kalan 290.000 bin aracın da Avrupa'da yer aldığı biliniyor. Söz konusu araçların ise Ekim 2008 ile Kasım 2014 tarihleri arasında üretildiği ise diğer bilinenler arasında.

Toyota sahiplerinin belirtilen model ve yıllara ait hibrid araçları varsa geri çağrıma kadar temkinli davranmalarında fayda var. Zaten şirket, arızalı otomobilleri kontrol etmek ve yazılımlarını güncellemek üzere müşterilerine en kısa zamanda e-posta yoluyla ulaşarak araçlarını ücretsiz olarak yerel Toyota bayilerine çağıracak.