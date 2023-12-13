2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 'Politis' gazetesine konuştu

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, hükümetin; BM tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin atanacak temsilci için bir zaman takvimi konusunda bilgilendirilmediğini ifade etti.

Haravgi gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın altı aylık atamaya ilişkin sözlerini yorumlamasının istenmesi üzerine yaptığı açıklamada hükümetin; atanacak temsilciye için zaman takvimi konusunda bilgilendirilmediğini böyle bir konunun da gündeme gelmediğini ifade etti.

Bir zaman sınırının olması durumunda Kıbrıs Rum tarafı için bunun sorun olup olmayacağı sorusuna karşılık Letimbiotis, zaman sınırının olamayacağını, hükümetin 6 aydan daha az sürede müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının yaratılması temennisinde bulunduğunu söyledi.

BM tarafından atanacak temsilcinin görev yetkileri konusundaki bir soru üzerine Letimbiotis, bunların, BM Güvenlik Konseyi kararlarından türediğini belirtti.

Letimbiotis, temsilcinin misyonunun ve hedefinin, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasının mümkün kılınması önceliğiyle yoğun çabalar içerisinde yeniden başlama perspektifinin araştırılması olduğunu, kendilerinin bunu beklediğini ifade etti.

Öte yandan, Politis gazetesi “Guterres’in Temsilcisi Geliyor ve Göreve Başlıyor-Holguin Yeni Yılın Hemen Ardından Geliyor” başlıklarıyla gerek manşetten gerekse iç sayfadan verdiği haberinde, BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili atayacağı Maria Angela Holguin Cuellar’ın yılbaşının hemen ardından Kıbrıs’a geleceğini ve görevine başlayacağını belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelecek 24 saat içerisinde atama ve görev yetkileri konusunda açıklama yapmasının da beklendiğini yazdı.

Atanacak olan temsilcinin zor bir görevi icra etmeye çağrılacağını, iki tarafın ağzını yoklayarak müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik zeminin olup olmadığını ortaya çıkarmaya çalışacağını yazan gazete, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Atina ziyaretinde tanınmadan veya iki devlete dayalı çözümden bahsetmemesinin ayrıca Kıbrıs Türk lider Ersin Tatar’ın da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de katıldığı BM resepsiyonu çerçevesinde iki devlete dayalı çözüme ilişkin bilindik tezlerini yinelememesinin ise izlenim yaratmasına neden olduğunu belirtti.

-Talat

2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Politis” gazetesine açıklamalarda bulundu.

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm tezinden olası vazgeçmesinin, Türk-Yunan ve Türk-AB ilişkilerinin geliştirilmesi içerisinden ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Ankara’nın, iki devlete dayalı çözüm veya KKTC’nin tanınması talebine ilişkin Kıbrıs sorunu karşısında herhangi bir tutum değiştirmesini öngörüp öngörmediği şeklindeki soru üzerine Talat, Kıbrıs Türk liderliğinin ve Türk tarafının tutumunda değişiklik olup olmayacağını değerlendirmek için çok erken olduğunu söyledi.

Talat, AB’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin belirli bir noktaya gelmesi ve olumlu şekilde gelişmesi halinde bu yaklaşımın değişebileceğini ifade etti.

Talat açıklamaları çerçevesinde gelişim halindeki Türk-Yunan diyaloğu ile Ankara-Atina’nın ilişkilerini geliştirmekteki çabasını oldukça önemli olarak nitelendirdi.

Çözüme ulaşılacaksa bunun net olarak iki devlete dayalı çözüm olmayacağını söyleyen Talat, Türk tarafının tutumunu ancak çözümün ortaya çıkabileceğine ikna olursa değiştirebileceğini, aksi takdirde a çözümsüzlüğün kesin olduğunu belirtti.

Talat ayrıca, iki devlete dayalı çözümün mümkün olmadığını çünkü Kıbrıs Rum tarafının onayına gerek olduğunu, böyle bir şeyi de beklemediğini söyledi.