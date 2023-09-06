2.Güven Sigorta Rolling Drag Yarışı yapıldı

KITMOK Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası’nda sezon, 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılan yarışla devam etti. Sezonun ikinci yarışı Mevlevi Çemberi’nde yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, Polaris 2023 Rolling Drag Şampiyonası, Mevlevi Çemberi’nde yapılan sezonun ikinci yarışı ile devam etti. Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve çok beğenilen Rolling Drag yarışları bu sezon Polaris sponsorluğunda şampiyona şeklinde yapılıyor. Nisan ayında Lefke bölgesinde yapılan sezonun ilk yarışının ardından ikinci yarış “Güven Sigorta 2023 2.Rolling Drag Yarışı” adıyla Mevlevi’de yapıldı. Güven Sigorta sponsorluğunda 3 Eylül 2023 Pazar günü yapılan yarışta 39 sporcu mücadele etti. 600 metre uzunluğunda ve hareketli kalkışla başlayan Motodrag yarışı nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Seyircilerin her zaman olduğu gibi yoğun ilgi gösterdiği yarış Polaris ve Güven Sigorta’nın yanı sıra; Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Yemek Kutusu ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapıldı. Heyecanlı yarış sonunda en hızlı 2 sınıf olan 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro’da güneyden yarışa katılan sporcular podyumu oluşturdu. 1000cc M2 Pro’da birinci Alexsantros Ktoris, ikinci Nicolas Tofalli ve üçüncü Giannos Papasava oldu. 1000cc M2’de ise Nicolas Tofalli birinci, Nikos Egglezoui ikinci ve Alexsantros Ktoris üçüncü oldu. 1000cc M1’in zirvesinde Hasan Solakay yer aldı. İkinci Hüseyin Aksu olurken, üçüncü Mehmetali Karakaya oldu. 600cc M1’de ise Kleantis Elia birinci, Aksel Demircanlı ikinci oldu. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti.

Fotoğraflar: Faruk Şükrettin

600cc M1

1-Kleantis Elia (636)

2-Aksel Demircanlı (18)

1000cc M1

1-Hasan Solakay (313)

2-Hüseyin Aksu (124)

3-Mehmetali Karakaya (80)

1000cc M2

1-Nicolas Tofalli (93)

2-Nikos Egglezoui (888)

3-Alexsantros Ktoris (002)

1000cc M2 PRO

1-Alexsantros Ktoris (001)

2-Nicolas Tofalli (93)

3-Giannos Papasava