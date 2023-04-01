2.Mehmet Alptürk Anı Rallisi haritası yayınlandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 2 Nisan 2023 Pazar günü başlıyor. Dikmen/Lavinium etabında yapılacak 2.Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi haritası yayınlandı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılacak olan Ralli ve Sprint şampiyonası 2 Nisan 2023 Pazar günü başlıyor. Eski rallicilerden merhum Mehmet Alptürk anısına ikincisi yapılacak olan Sprint Rallisi 5,5 kilometrelik Dikmen/Lavinium etabında yapılacak. Fina Sponsorluğunda yapılacak yarış ayrıca; Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Aveon Sigorta, Chagla Car Care, Rinata ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilecek. 19 ekibin yarışacağı 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden pazar sabahı 10.00’dan itibaren start alacak. 11.00’den itibaren Dikmen yolu üzerinde eski Dikmen çöplük yolu üzerinde kurulacak olan servis alanında olacak olan yarışçılar biri antrenman olmak üzere etabı üçer kez geçecekler. Etap servis alanının karşısından başlayıp Lefkoşa-Girne anayoluna kadar gidecek. 14.00’de ise yine Lefkoşa Fina önünde yapılacak ödül töreni ile organizasyon sona erecek. Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verecek olan ralli sonunda genel klasman ve sınıfların yanı sıra “Şampiyon Melekler 2023 Ralli Kupası” ödülleri ve geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz eski rallicilerden Osman Palabıyık anısına yarışın özel ödülü de verilecek.

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01/04/2023 16:48