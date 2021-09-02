2.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı Yapılıyor     

KKTC Kickboks Federasyonu’nun 2021 Faaliyet Programında yer alan 2.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 05 Eylül 2021, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 08.00-12.00 saatleri arasında yapılıyor.

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katılacak. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan sporcular başarılı olacak ve bir üst Level derecesine terfi edecekler.

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02/09/2021 11:19