20 bin lira isabet eden biletini haram diye yaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Esat Şahan, 80 milyon liralık ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı. Teselli ikramiyesi olarak 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini ‘haram’ diyerek yaktı. Şahan’ın bir mobilyacıda asgari ücretle çalıştığı öğrenildi. Milli Piyango İdaresi’nin 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyon liralık büyük ikramiye ‘1358490’ numaralı çeyrek bilete çıktı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Esat Şahan‘ın bir numarası farklı ‘1358430’ numaralı çeyrek biletine teselli ikramiyesi çıktı. Bileti sorgulattığında 20 bin TL para kazandığını, bu paranın ‘haram’ olduğunu ifade eden 37 yaşındaki Şahan, bileti yaktı. Bir mobilyacıda asgari ücretle çalışan, evli ve bir çocuk babası olduğunu söyleyen Şahan, şunları söyledi: “Alışveriş merkezine çay içmeye gittim. Hesabı ödemeye gittiğimde bir bayan bilet uzattı, alır mısınız diye. Ben de çocuğumun ısrarına dayanamayarak satın aldım. Bileti sorgulattığımda son bir rakam ile 20 milyon lirayı kaçırdığımı gördüm. Çeyrek bilet olan biletime 20 bin TL vurdu. Haram para olduğu için bilete dokunmadım, paraya çevirmedim. Piyango bileti alanlara almamalarını tavsiye ederim, haramı evlerine sokmasınlar.” PATRONU AKIL VERMİŞ! Esat Şahan’ın patronu Hüseyin Çakır, ise yaşananları şu sözlerle anlattı: “Bilet almış. ‘Para çıktı, bu parayı tahsil etmek için Bursa’ya gideceğim, yarım gün izin verebilir misin’ dedi. Ben de kendisine bu paranın hayır getirmeyeceğini söyledim. O da zaten kendisi için kullanmayacağını, akrabalarının borçları varmış onları ödeyeceğini söyledi. ‘Bu bileti yakalım sen de bu işten kurtul’ dedim. Bilet alacak insanlar bu işin haram olduğunu güzel bir şey olmadığını anlasınlar, arz talep olmazsa milli piyango ortadan kalkar.”

06/01/2020 22:47