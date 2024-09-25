20 dakikada hayatı değişti: Dedektörle ülkenin en büyük altın külçesini buldu

Eski bir kameraman olan ve 35 yıldır metal dedektörleriyle uğraşan Richard Brock, hayatının keşfini gerçekleştirdi. 67 yaşındaki iki çocuk babası Brock, İngiltere'nin Shropshire Tepeleri'nde katıldığı bir hazine avında ülkenin en büyük altın külçesini buldu. Altın külçesi, 64,8 gram ağırlığında ve 30 bin pound değerinde olduğu tahmin ediliyor.

"20 DAKİKADA BULDUM"

Brock, Somerset'teki evinden yaklaşık üç buçuk saatlik bir yolculukla Shropshire'deki özel bir tarım arazisinde düzenlenen hazine avına katıldı. Ancak etkinliğe bir saat geç kalınca en iyi eşyaların çoktan bulunmuş olabileceğinden endişeliydi. Yine de sadece 20 dakika içinde, beklenmedik şekilde ülkenin en büyük altın külçesini keşfetmeyi başardı.

Brock, “Herkesin en yeni cihazları vardı, benimse sadece üç eski dedektörüm. Yedek makinemin ekranı soluyordu, ama yine de devam ettim ve sonunda bu külçeyi buldum,” dedi.

ÖNCEKİ REKOR KIRILDI

İngiltere'de bugüne kadar keşfedilen en büyük altın külçesi, 54 gram ağırlığındaydı. Ancak Brock'un bulduğu 64,8 gramlık külçe, bu rekoru geride bıraktı. Daha önce Galler ve İskoçya'da daha büyük külçeler bulunmuş olsa da, bu külçe İngiltere'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

Brock, bulduğu külçeyi dürüst bir şekilde diğer dedektör uzmanlarına ve arazi sahibine gösterdi. Şimdi ise bu değerli parça açık artırmaya çıkacak. Müzayedeci Mullock Jones, bu nadir altın külçesinin 30 bin ile 40 bin pound arasında bir fiyata alıcı bulacağını tahmin ediyor. Jones, "Bu kadar çarpıcı bir külçeyi elde etmek nadir bir fırsat," dedi.

Brock ise elde edilecek geliri arazi sahibiyle paylaşmayı planlıyor.