20 Eylül endişesi! Simpsonlar bunu da bildi... Meksika kafa karıştırdı

20 Eylül'e günler kala Meksika'da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen fosiller dünya gündeminde büyük ses uyandırırken Meksika'dan gelen açıklama kafaları bir hayli karıştırdı. Meksika'da bulunan mumya ile Simpsonlar dizinde yerin altından çıkan görüntülerin benzerliği ise tüyleri diken diken etti.

Herkesin yıllardır severek izlediği çizgi dizi "The Simpsons"bildikleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Bu dizi, 1989 yılından bu yana izleyici kitlesini büyülemeye devam ediyor, ancak bazen gerçek dünyadaki olayları önceden tahmin etmeleri, biraz da ürkütücü olabiliyor.

TRUMP'I BİLMİŞLERDİ

Daha önce ABD Başkanı Trump'ı öngördükleri gibi politik olayları da başarıyla tahmin etmişlerdi.

Üstelik teknolojik gelişmeleri ve ünlülerin olaylarını da bazen olağanüstü bir doğrulukla anlatıyorlar.

20 EYLÜL'E DİKKAT

Son bölümde dikkat çeken nokta ise 20 Eylül tarihine yapılan vurgu oldu. The Simpsons'ın bu yeni öngörüsü sosyal medyayı alt üst etti.

YERİN ALTINDAN ÇIKAN GÖRÜNTÜ ŞOKE ETTİ!

The Simpson dizisinin bir bölümünde yerin altından çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntüleri Meksika Kongresi'nde uzaylılara ait olduğu iddiasıyla gösterilen iki mumyaya bağladı. Fakat tüm dünya yerin altından çıkan görüntülerin ardından 20 Eylül tarihinde neler olacağını merak ediyor..

MEKSİKA KAFALARI KARIŞTIRDI

Meksika Kongresi'nde uzaylılara ait olduğu iddiasıyla gösterilen iki mumya büyük ses getirmişti. Kendini ufolog olarak tanıtan Jaime Maussan (CEYMİ MAVSAN) adlı kişinin iddiasına akademiden yalanlama geldi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi, mumyaların uzaylı olduklarına dair herhangi bir bilimsel bulguya ulaşılamadığını belirtti. Açıklamada Peru’da bulunan mumyalara yaşlarının belirlenmesi amacıyla karbon 14 testi yapıldığı hatırlatıldı.

Yapılan testle sadece mumyaların yaşlarının tespit edilebildiği belirtildi.

Üniversite bu test sonucunda mumyaların nereden geldikleri konusunda bir fikre varılamayacağına vurgu yaptı.

Üniversite mumyalara DNA testi yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığının da altını çizdi.

Geçmişte uzaylılarla ilgili ortaya attığı asılsız iddialarla bilinen Jaime Maussan, sosyal medyada da alay konusu oldu.

"UZAYLI PASTA ÇIKTI"

Bir kişi, uzaylı diye sergilenen mumyalara benzeyen bir pasta yaptı. Sonra da pastayı bıçakla keserek videosunu paylaştı. Video sosyal medyada "Uzaylı pasta çıktı" yorumlarına yol açtı.

Kaynak : TGRT HABER