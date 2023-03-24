20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildiler

Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak suçlaması ile tutuklanan zanlılar Nkwelmesue Nzuonk Welle Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanarı ve Egwugwo Victor Peter mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, 4 zanlının "Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 22.03.2023 tarihinde saat 22:15'de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda KKTC'de sakin Nkwelmesue Nzuonk Welle’nin (E-35) kullanımda bulunan HN 109 plakalı BMW marka salon aracı ile GKRY'ye kaçak yollardan götürmek için 50 euro para karşılığı anlaştıkları KKTC'de ikamet eden Pemba Mumbeta (K-28), Princess Patrah Johnanarı (K-28 ) ve Egwugwo Victor Peter’i (E-29) kaçak yollardan GKRY'ye geçmelerini sağlamak amacıyla sınıra yakın bir bölgeye bıraktığının tespit edildiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek,davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı Nkwelmesue Nzuonk Welle’nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 4 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına, diğer zanlıların 20 günü aşmayan süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)

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24/03/2023 13:28