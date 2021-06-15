20 günün ardından vakalar 40 bandına yaklaştı

Haberkıbrıs-Oğuzhan Oğuz

Ülkemizde 20 gündür devam eden Covid-19 vaka düşüş trendi bugün açıklanan yeni rakamlar ile bozuldu.

Ülkemizde yerel Covid-19 vakalarında 20 gün sonra artış kaydedildi. Bugün açıklanan verilere göre ülkede 31’i yerel 37 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıklamış olduğu Covid-19 Günlük Tablosu’nda yer alan verilere göre, bugün adada genelinde 9 bin 778 test yapıldı.

En çok vaka Lefkoşa ve Girne’de görüldü

Sağlık Bakanlığı verilerine bugün açıklanan 31 yerel vakadan 15’i Lefkoşa’da görüldü. İlçelere göre vaka sıralamasında Lefkoşa’yı 13 vaka ile Girne takip ederken Güzelyurt’ta 2, Lefke’de ise 1 yerel vakaya rastlandı.

4 gün önce 33 vaka kaydedilmişti...

KKTC’de son 20 gün içerisinde en yüksek vaka oranı 33 olarak 11 Haziran tarihinde kaydedildi.

Ancak açıklanan 33 vakanın 16’sının yerel olması ise düşüş trendinin bozulmamasını sağlamıştı.

Vaka sayısı 105’i görmüştü…

Öte yandan vaka sayılarındaki en son yükseliş 31 Mayıs günü kaydedildi. 31 Mayıs tarihinin verilerine göre yerel vaka sayısı 100 bandına ulaşması paniğe neden olmuştu.

Ancak vakaların neredeyse tümünün bir şantiye merkezli olması yüreklere su serpmişti. O tarihte Sağlık Bakanlığı’nın başarılı temas takip çalışmaları sayesinde vaka artışı hızlıca kontrol altına alınmıştı.

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15/06/2021 21:13