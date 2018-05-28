Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran’da Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor…Ziyaret için kayıtlar 7 Haziran’da sona erecek.

Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak isteyenler 7 Haziran’a kadar, mesai saatleri içerisinde irtibat noktalarından 40 TL karşılığında kayıtlarını yaptırabilecek.

Ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek.

Ziyaretçilerin, ziyaret günü yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları gerekiyor.