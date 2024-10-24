20 kilo verdi! Bergüzar Korel'in son hali sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, diyet ve sporla eridi.

8 ayda 20 kilo veren Korel önceki gün Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM'a katıldı.

Fuara gitmeden önce kaldığı otelin balkonunda verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Siyah dekolteli sade bir elbise tercih eden Bergüzar Korel'e hayranları "Milyon kere maşallah", "Kraliçe", "Bu güzellik ne?", "Şahane olmuşsun" diye yazdı.