20 örgütten açıklama: Yarın Ali Kişmir’in yanında olacağız

Bazı siyasi parti ve sendikaların da aralarında olduğu 20 örgüt, yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Ali Kişmir’in yanında olacaklarını belirterek, tüm sivil toplum örgütlerine ve "ifade özgürlüğüne inanan herkese dayanışma çağrısı yaptı.

Örgütler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Gazeteci ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir’in, 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan müdahaleleri ifşa eden yazısı nedeniyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı” ifade edildi.

Açıklamada, “Rejimden kaynaklanan müdahaleleri deşifre etmek maksadıyla eleştirel bir dille kaleme alınan yazının böylesine ağır bir yargılamaya konu olması, demokrasilerin temel değerlerine aykırıdır ve kabul edilemezdir.” denildi.

Demokrasinin, ifade ve basın özgürlüğüne dayalı bir rejim olduğu belirtilen açıklamada, “Ancak, Ali Kişmir’in sosyal medyada paylaştığı yazısı nedeniyle yargılanması, bu özgürlüklerin tehdit altında olduğunun en açık göstergesidir. Bu dava, yalnızca bir gazeteciye değil, demokratik değerlere ve halkın eleştiri yapabilme hakkına yönelik bir saldırı ve baskı altına alarak susturma girişimidir.” ifadeleri kullanıldı.

-Savcılığa, davayı geri çekme çağrısı

Gazetecilerin düşüncelerini ifade etmelerinin suç olmadığı kaydedilen açıklamada, dava sürecinin, gazetecileri susturma ve toplumda korku yaratma amacı taşıdığı savunuldu. "Bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, Savcılığa, Kişmir’e yönelik davayı geri çekme çağrısı yapıldı.

Meclis’e geleceği bildirilen ancak bir yılı aşkın süredir komitede beklemeye alınan Askeri Suçlar Yasası’nda gerekli tadilatların da bir an önce yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Yasada bulunan ilgili maddeler, yalnızca gazetecileri değil, tüm toplumu susturma riskini taşımaktadır. Hükümeti, bu yasayı demokratik standartlara uygun şekilde revize etmeye çağırıyoruz.” denildi.

Yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada Ali Kişmir’in yanında olunacağı kaydedilen açıklamada, tüm sivil toplum örgütleri ve ifade özgürlüğüne inanan herkes mücadelede dayanışma göstermeye davet edildi, “Bu süreçte birlikte hareket ederek, ifade ve basın özgürlüğünü savunabilir ve demokrasimizi güçlendirebiliriz.” denildi.

Ortak açıklamada imzası bulunan örgütler şöyle:

“Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhuriyetçi Türk Partisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Sosyalist Partisi, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kuir Kıbrıs Derneği, Yeni Kıbrıs Partisi, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP).”