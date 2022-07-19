20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü yarın kutlanacak

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", yarın tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

-Şafak Nöbeti bu akşam

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 48’inci yıl kutlamaları çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda bu gece Şafak Nöbeti tutulacak.

Şafak Nöbeti bu yıl 13. kez ve “Hem tarihimize, hem de sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla tutulacak.

Şafak Nöbeti için saat 21.30’da Müze Gemi önünde toplanılacak. İstiklal Marş okunmasının ardından, halk oyunları gösterileri ve bando konseri yer alacak. Ardından meşalelerle Yavuz Çıkarma Plajı’na inilecek.

Katılımcılara lokma ve su ikramı da yapılacak etkinlikte, lazer gösterisi ve Su Altı Taarruz (SAT) timi gösterisi yapılacak, dua ve Yasinler okunacak. Şafak Nöbeti, her yıl olduğu gibi temsili sabah ezanı ile sona erecek.

-Bugünkü törenler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, bugün Boğaz Şehitliği’nde saat 18.00’de başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek. Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anıt özel defterini imzalamasıyla sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 18.30’da başlayacak.

Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve anıt özel defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt mezarındaki tören ise saat 19.00’da yapılacak.

Törende, anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından anıt özel defteri imzalanacak.

-Yarın Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde

Yarın Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalanmasıyla tamamlanacak.

-Lefkoşa Şehitler Anıtı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 08.50’de çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erecek.

-Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise yarın saat 09.30’da başlayacak.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

-Gazimağusa’daki tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da da törenlerle kutlanacak.

Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 17.30’da yapılacak. Anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı’nın ardından tören tamamlanacak.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 18.00’de kaymakam, komutan ve belediye başkanının askeri birlikler ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar ve şiirlerle devam edecek. Tören, müzik dinletisi ve halk dansları gösterilerinin ardından tören geçişiyle sona erecek.

-Girne …Çıkarma Plajı’nda denize çelenkler bırakılacak

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, protokol sırasına göre denize çelenkler bırakılacak, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından adaya bayraklar çıkarılacak ve 21 pare top atışı yapılacak.

Saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından meşaleler yakılacak, adadaki meşaleden alınan ateş karaya çıkarılacak ve meşale Lefkoşa’ya götürülmek üzere öğrenciler tarafından teslim alınacak.

Karaoğlanoğlu Şehitliği’nin ziyaret edilerek şahit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla ilk tören sona erecek.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Törende, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından askeri birlikler, öğrenciler ve halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler ve resmigeçitle son bulacak.

-Güzelyurt

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de protokol sırasında göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erecek.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Müze önündeki tören saat 11.15’te başlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir okunmasının ardından yapılacak resmigeçitle tören sona erecek.

-İskele

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 16.00’da başlayacak. Törende, anıta çelenklerin sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak; tören birlikleriyle halkın bayramı kutlanacak. Tören, konuşmalar, şiirler, halk dansları gösterisi ve tören geçişi ile tamamlanacak.

-Lefke

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Her iki törende de çelenkler sunulacak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehitlikteki törende özel defter imzalanacak ve din görevlisi şehitler için dua okuyacak.

Atatürk Anıtı önündeki törende ise tören birlikleri denetlenecek, konuşmalar yapılacak, şiir okunacak. Buradaki tören, geçit töreni ile tamamlanacak.

-Geçitkale

Geçitlkale’deki tören saat 09.00’da kasaba meydanında yer alacak.

Anıta protokol sırasına göre çelenklerin konulacağı tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam edecek. Tören, şiirlerin okunmasıyla sona erecek.

-Mehmetçik

Mehmetçik Belediye Parkı’ndaki tören de saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiir okunmasıyla tamamlanacak.

-Akdoğan

20 Temmuz'da Akdoğan’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören ise saat 09.00’da başlayacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek; günün anlam ve önemini belirten konuşmayla sona erecek.

-Etkinlikler

Gün nedeniyle Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu Etkinlikleri çerçevesinde Optimist Yelken Yarışları 23 Temmuz’da Cumartesi günü saat 14.00-18.00 saatleri arasında Yavuz Çıkarma Plajı’nda yapılacak.

Okçuluk Deneyimleme, Mehteran Takımı gösterisi ve Aslanbek Sultanbekov konseri, yarın akşam saat 18.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü “Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs’a Açık Su Yüzme Maratonu” bugün saat 05:00’de Anamur’dan başladı ve yarın öğle saatlerinde Yavuz Çıkarma Plajı’nda sona erecek.

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu” yarın Alsancak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan saat 07.30’da başlayarak, Girne Kordon Atatürk Büstü Önünde sona erecek.

-Türk Yıldızları…

Her yıl olduğu gibi bu yılki Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Türk Yıldızları akrobasi timi de katılacak. Türk Yıldızları, yarın saat 18.00’de Girne Atatürk Anıtı önünde hava gösterisi icra edecek.

Futbol Tenisi Federasyonu Barış ve Özgürlük Kupası bugün 17.00-22.00 saatleri arasında DAÜ Tenis Kortlarında yapılacak.

Kıbrıs Türk Yelken, Motor ve Kürek Federasyonu tarafından organize edilen, 16 Temmuz Cumartesi sabahı Girne Limanı ve Karpaz Gate Marina’dan başlayan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Rallisi bugün Aydıncık’ta sona erecek.

-TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri

TCG Bayraktar ve TCG Sokullu Mehmet Paşa gemileri ile 14 Temmuz-04 Ağustos 2022 tarihleri arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de Açık Deniz Eğitimine katılan Türkiye Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri kutlamalar kapsamında Gazimağusa liman ziyaretinde bulunacak.

Açık Deniz Eğitimi seyri kapsamında gemiler, genç bahriyelilerin "20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı" kutlamalarına katılmaları maksadıyla bugün saat 08:00’dan 23 Temmuz sabahına kadar Gazimağusa limanında olacak.

Liman ziyareti süresince, ilk gün Anıt Çembere çelenk konularak tören yürüyüşü icra edilecek, Şehit yakınları ve Gaziler öğle yemeğinde TCG Bayraktar gemisinde ağırlanacak. Ardından yarın Lefkoşa’da icra edilecek tören geçişine katılım sağlanacak. 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek kültür gezilerini müteakip gemiler 23 Temmuz günü Gazimağusa limanından ayrılacak.

Öte yandan, TCG Giresun fırkateyni ve TCG Burakreis denizaltısı da törenler kapsamında Girne'de bulunacak.

-Şehitler de Anılacak…Alaminyo Şehitleri Anılacak

Mutlu Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü çerçevesinde şehitler de anılacak.

Alaminyo Şehitleri için 21 Temmuz Perşembe günü Değirmenlik’teki Alaminyo Şehitler Anıtı önünde saat 19.30’da tören düzenlenecek.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak.

Tören, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşmasıyla tamamlanacak.

-Topçuköy Şehitleri için anma töreni 22 Temmuz’da

Topçuköy Şehitleri, 22 Temmuz Cuma günü Topçuköy Şehitliği’nde saat 18.30’da düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla devam edecek. Dua okunmasının ardından şehitlik ziyaretiyle tören sona erecek.

-Taşpınar Şehitlerini anma töreni 25 Temmuz’da

Taşpınar Şehitleri ise 25 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da Taşpınar Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak.

Tören, çelenklerin konulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik özel defterinin imzalanmasıyla devam edecek. Şiirlerin okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ardından, şehitler için dua okunmasının ardından tören sona erecek.

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19/07/2022 11:10