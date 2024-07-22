''20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi'' açıldı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi’nin fotoğrafçılarının fotoğrafları arasından seçilen 100’e yakın fotoğrafın sergilendiği “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda açıldı.

1974-2023 yılları arasında yapılan 20 Temmuz etkinliklerinden derlenen 100’e yakın fotoğrafın yer aldığı sergi bir ay boyunca ziyarete açık olacak.

Sergi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü himayesinde, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile DAÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde, TAK ve Enformasyon Dairesi katkılarıyla düzenlendi.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi’nin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Arıkan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ile Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılış Töreni, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve tüm şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmalarını ise, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç yaptı.

-Tatar: “Federal temelde bir anlaşma tarihe karıştı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bu yıl 20 Temmuz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok konuğun katılımıyla, geçmiş yıllara göre daha büyük bir törenle kutlandığına dikkat çekti.

20 Temmuz 1974’ten beri, yarım asırdır Ada'da barış olduğunu vurgulayan Tatar, “sıfır asker, sıfır garanti” yani Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi ve Türkiye askerinin adadan çekilmesi anlamına gelen federal temelde bir anlaşmanın tarihe karıştığını vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki devletli çözüme destek veren açıklamaları dolayısıyla teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin kendi kıta sahanlığı ve toprak bütünlüğü bulunduğunu kaydetti.

“Mavi vatanda da gök vatanda da hakkımız vardır.” diyen Tatar, “KKTC’yi büyük düşüncelerle geleceğe taşıyoruz.” ifadelerini kullandı. KKTC’nin bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın “KKTC’nin yanında oldukları” yönündeki açıklamalarına da işaret etti.

DAÜ’nün ve DAÜ mezunlarının ülke için öneminden de bahseden Tatar, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasına, sergi açılışına teşekkür ederek ve Barış Harekatı’nın 50’nci yılını kutlayarak başladı. Kılıç, Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının varlığının güvence altına alındığını vurguladı.

DAÜ olarak 20 Temmuz törenlerinden derlenen fotoğraflardan oluşan sergiyi açmaktan onur duyduklarını ifade eden Kılıç, açılışa katılan Cumhurbaşkanı Tatar’a ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve Enformasyon Dairesi Müdürü Peysan Arıkan’a teşekkür plaketleri takdim edildi ve kurdele kesilerek sergi açıldı.