20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi yarın DAÜ’de açılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü himayelerinde, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi katkılarıyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi yarın açılıyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak serginin açılışı, saat 10.30’da yapılacak. Serginin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılması bekleniyor.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yılına özel düzenlenen sergide, 1974-2023 arasında yapılan 20 Temmuz etkinliklerinden derlenen 100’e yakın fotoğraf yer alacak.

TAK ve Enformasyon Dairesi fotoğrafçılarının fotoğrafları arasından seçilen ve büyük kısmı daha önce sergilenmemiş fotoğraflardan oluşacak sergi, 1974 yılından günümüze kadar taranan arşivlerden elde edilen fotoğraflarla görülmeye değer tarihi anlar sunacak.

22 Ağustos tarihine kadar açık olacak sergi, bir ay boyunca hafta içi mesai saatleri içerisinde ücretsiz gezilebilecek.