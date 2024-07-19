20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı İzmir’de de törenlerle kutlanacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’inci yıldönümü İzmir’de törenlerle kutlanacak.

KKTC İzmir Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında yarın sabah saat 09.30’da İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma ve kutlama töreni düzenlenecek.

Enformasyon Dairesi'nden verilen bilgiye göre törende KKTC İzmir Başkonsolosluğu, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İzmir Şube Başkanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin İzmir temsilcilikleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak.

Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, Başkonsolos Ayşen Volkan İnanıroğlu’nun konuşmaları, mini bando konseri ve halk dansları gösterilerinin ardından sona erecek.

Kutlama programı kapsamında Başkonsolos İnanıroğlu, Muavin Konsolos Alpbuğra Bahadır Gültekin ile birlikte İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni’ye, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay’a, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebabcıoğlu’na, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir ve Karşıyaka Şubelerine şükran ziyaretlerinde bulundu.

Öte yandan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’inci yıldönümü münasebetiyle İzmir’in en işlek caddesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere Kemeraltı, Üçyol, Bornova Cumhuriyet Meydanı ve İzmir Müze Gemileri gibi noktalara da KKTC bayrakları asıldı.