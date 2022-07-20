20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajları...

Sadıkoğlu'ndan 20 Temmuz mesajı

Mesajında, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, ‘Bayrağımız gururla dalgalanacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak’ dedi.

ARİF NİHAT ASYA’NIN ŞİİRİYLE SESLENDİ: “BAYRAKSIZ OLAMAM!”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutladığı mesajında ünlü şair Arif Nihat Asya’nın ‘Bayraksız Olamam’ isimli şiirinden de alıntı yaptı: Bir çocuksam, kucaksız, oyuncaksız;

Bir delikanlıysam, atsız, pusatsız olabilirim. Bayraksız olamam!

“BAYRAĞI IŞIKLANDIRMAK, BOYNUMUZUN BORCUYDU”

Başkan Sadıkoğlu mesajında Ergazi Köyü’ndeki Arno Tepesi’nde bulunan ve 50 yıl sonra ışıklandırılan bayrağa da değindi: “Biz Kıbrıslı Türklere bağımsızlığı armağan eden Mutlu Barış Harekâtı’nı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın 48. yılını ilk günkü heyecanla ve gururla karşılıyoruz. Lakin bizleri esaretten özgürlüğe kavuşturan gün 20 Temmuz; Barışın ve özgürlüğümüzün sembolü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizleri Rum’un insafına terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız. Bu 20 Temmuz bizim için ayrıca heyecanlı. İskele Belediyesi olarak bundan tam 50 yıl önce dönemin mücahitleri tarafından Ergazi Köyü’ndeki Arno Tepesi’ne nakış gibi işlenen ay yıldızlı bayrağımızı ışıklandırdık. Dönemin şartlarına uygun olarak kireçle boyanarak Ergazi Köyü halkına güven veren ay yıldızlı bayrağımızı ışıklandırmak boynumuzun borcuydu, şimdi ışıl ışıl. Bu vesileyle hem Ergazi Köyümüzdeki bayrağı bize miras bırakan dönemin mücahitlerine, hem de üzerinde huzurla yaşadığımız vatan toprağını bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

DP Milletvekili Akpınar'ın 20 Temmuz mesajı...

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48'ıncı Yıl Dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Akpınar mesajında, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Mücahidimize, Anavatanımıza, Mehmetçiğimize canlarımızı Borçluyuz. Mutlu Barış Harekâtı, rahmetli Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ın seslenişi, Mehmetçiğin paraşütlerle mahallemize Türk Alayına inişi halen bugün gibi hatıralarımda.

Fantomların geçişi, Rum radyosu ve TV’lerinin ters propagandaları, her anı bugün gibi yaşıyorum, yaşıyoruz. Allah o günleri evlatlarımıza yaşatmasın. Şu anda bizlere hükümet edenler, o günleri unutmasın... Halen küçücük çocuklara Kilise desteğiyle, Türk düşmanlığı aşılanıyor ve o duygu ile yaşatılıyorlarsa, barıştan söz etmek mümkün değil. Yaşayan bilir. Teşekkürler Anavatanım. Teşekkürler kahraman Mücahidim, teşekkürler şanlı TSK ve Mehmetçik.”

KIBTES'in 20 Temmuz mesajı...

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES) 20 Temmuz'un Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, yılmadan verilen onurlu mücadelenin adı, Kıbrıs Türk halkının özgür, bağımsız, kendi devleti ve bayrağı altında bir yaşama kavuştuğu gün olduğunu bildirdi.

KIBTES Yönetim Kurulu adına mesaj yayımlayan Başkan Himmet Turgut, bugün KKTC topraklarında özgür ve mutlu bir şekilde yaşayan Kıbrıslı Türklerin, 20 Temmuz ruhuyla şahlanan muazzam vatan bilincinin idrakinde olması gerektiğini ifade etti.

Turgut mesajında, "Görevimiz bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları o günleri yaşayanlardan dinleyerek, nesillerimize aktarmaktır. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan mukaddesatımızı aynı bilinç ve idealle yarınlara taşımaktır. O günleri yaşayan ve canı pahasına mücadele eden, o abide kişilerin kıymetini iyi bilmektir." ifadelerine yer verdi.

Turgut, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunun diri tutulduğu, değerlere sahip çıkıldığı müddetçe karşı konulamayacak hiçbir hain saldırı, kazanılmayacak hiçbir mücadele, elde edilemeyecek hiçbir zafer bulunmadığını kaydetti.

Turgut, KIBTES olarak, tüm şehitlere rahmet dilerken, var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı hürmetle andıklarını, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine ve TSK mensupları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri’ne ve gazilere şükran sunduklarını sözlerine ekledi.

Lefke Yardım Derneği'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı...

Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’inci yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz mesajında, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48’inci yılında kendilerini Kıbrıs Türklerinin var oluş ve özgürlükleri için feda eden Mücahitlerimizi, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ile anıyoruz."

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının tarihten gelen ve varoluş mücadelesi ile koruduğu egemenliğini sonsuza dek sürdüreceğinin sarsılmayacak temellerinin atıldığı, bağımsızlığının, gerçek özgürlüğünün ve asla sarsılmayacak güvenliğinin sağlandığı 48. yıl dönümünü yaşandığı 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın başladığı büyük gün olduğu kaydedildi.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs’ta yaşadığımız toprakları Türk halkına vatan yapan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin koşullarını ve sınırlarını yaratan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.

Kıbrıs Türk halkının var oluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Muharip Gazilerimize şükranlarımızı sunar,

halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.”

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20/07/2022 10:47