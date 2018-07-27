20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Özel Konseri Gerçekleştirildi

23 Temmuz akşamı Brt’den naklen yayınla Lefkoşa tarihi bedesten’de düzenlenen 20 Temmuz Özgürlük ve Barış Bayramı özel konseri icra edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Turizm ve çevre Bakanı Fikri Ataoğlu , Cumhuriyet Meclisi başkan vekili Zorlu Töre ve Lefkoşa Lojistik Destek Komutanı Albay Sinan Yıldız’ında aralarında olduğu protokol konsere katılım sağladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Bando Komutanlığı bando sanatçıları ve solist Cem Kafkas ile bir ilk yaşandı. Konser repertuarında bulunan Kıbrıs türküleri , Halk müziği ve Türk Sanat Müziği esrleri ilk kez Askeri bando enstürmanları eşliğinde hayat buldu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando şefi Yüzbaşı Fatih Erdoğdu liderliğinde bando sanatçıları performanslarıyla ekranları başında izleyicilere ve konuklara duygusal anlar yaşattı.

Sanatçı Cem Kafkas’ın sesiyle hayat bulan ve askeri bando eşliğinde harmanlanan eserler seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Zaman zaman seyircilerinde katılım sağladığı eserlere Cem Kafkas’ın Memleketim şarkısında duygu yoğunluğu zirveye ulaştı.

Konser sunuculuğunu Serdar Şengül’ün yaptığı organizasyonda , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Çok sesli müziğe katkı sağlayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun önemine vurgu yapıldı.

Ülkemizde pek çok yerde sahne görevi alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu yakın bir zamanda pek çok ilk’e imza atacağının sinyallerini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı özel konseriyle sevenlerine ve vatandaşlarımıza hissettirmiş oldu.