20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanıyor...

Atatürk Anıtında tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bakanlar, milletvekilleri ve diğer üst düzey protokol katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu yapılarak, İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Sizin ilke, düşünce ve mücadeleniz, Kıbrıs Türk halkına ışık tutmaya ve rehberlik etmeye devam ederken, hak, adalet ve özgürlük davamızı uluslararası alanda zafere taşıyana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.

Kıbrıs Türk halkının verdiği büyük mücadele ve Anavatan Türkiye'nin büyük desteğiyle sürdürdüğü direnişin zaferle sonuçlandığı 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünde, huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz: Devletimizden, bağımsızlığımızdan ve egemenliğimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Sizi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz."

-Oktay

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da özel deftere şunları kaydetti:

"Bugün Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin varlığını ve geleceğini garanti altına alan Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünü idrak etmekteyiz.

Türkiye Cyumhuriyeti, Anavatan ve garantör ülke olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının hürriyet ve refahının teminatı olmaya ve tarihi ve ahdî sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir.

Bu mutlu yıl dönümünde aziz hatıranızı saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

-Bayraktaroğlu

TC Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise özel deftere şunları yazdı:

"Ebedi Başkomutanımız Ulu Önder Atatürk, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman mücahitlerin esaret ve zulme karşı canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri Kıbrıs Mutlu Barış Harekâtı'nın 48. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içinde saygı ve şükranla manevi huzurunuzdayız.

Milletimizin bölünmez bütünlüğü ve bekası adına içtiği anda bağlı kalan, çağdaş değerleri benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, şehit kanlarıyla sulanarak temeli atılan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, temel niteliklerini, bölünmez bütünlüğünü ve ulusal menfaatlerini koruma ve kollama, bir oldubittiye asla müsaade etmeme kararlılığındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, Türkiye için stratejik önemini işaret ettiğiniz KKTC'nin bekası ve güvenliğinin sonsuza dek teminatı olmaya devam edeceğimize, manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz.

Milletimizin emrinde 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla göstermiş olduğun hedefe ilerleyen TSK olarak, huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi.

Törene, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi, Lefkoşa Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri, muharip dernekler, okul temsilcileri, diğer kurum ve kuruluşlar katıldı.

Törende, saygı duruşu ve saygı atışından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, anıt defterinin imzalanmasıyla tamamlandı.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

20 Temmuz 1974’te gerçekleşen ve bugün 48’inci yılını kutladığımız Barış ve Özgürlük Bayramı'nın yıl dönümünde bir kez daha huzurlarınızdayız.

Bilinmesini isteriz ki;

Sizlerden aldığımız güçle, haklı ve onurlu mücadeleniz sonucunda uğruna şehit olduğunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak, yaşatmak ve değerlerine sahip çıkmak azim ve kararlığındayız.

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”

KTBK Komutanlığı temsilcisi Piyade Albay Hüseyin Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Şehitlerimiz;

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve bekası için gözünüzü dahi kırpmadan canınızı feda ederek, şehitlik mertebesine eriştiniz.

Bu topraklar üzerinde geleceğe güvenle bakabiliyor ve huzur içerisinde yaşıyorsak bunu akıttığınız kutsal kanlarınıza borçlu olduğumuzun bilincindeyiz.

Bilinmesini isteriz ki;

Sizlerin haklı ve onurlu mücadeleleriniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek korumak ve yaşatmak azim ve kararlılığı ile gerektiğinde biz de canımızı seve seve feda etmeye hazırız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi P. Kur Albay Ömer Bulut da şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz;

1571 yılından bu yana Türk yurdunda, Enosis'i gerçekleştirmek isteyenlere karşı, Kıbrıs Türkü’nün uğradığı zulme ve haksızlığa karşı, emsali görülmemiş bir mücadele ile insanca yaşamak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarınızı feda ettiniz.

Makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Uğruna canınızı feda ederek yaptığınız mücadeleniz sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar emanetiniz olarak koruyacağız. Hatıranızı, ilelebet yüreğimizde yaşatacağız.

Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhunuz Şad olsun…”

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenleniyor

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenleniyor.

09.30'da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, gaziler, kurum kuruluş dernek üniversite temsilcileri, konuklar ve diğer yetkililer katılıyor.

Protokolün yerini alması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar halkın ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Tören, Yavuz Çıkarma Plajı ve Anamur’dan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam etti. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı törende, Polis, tören alanında geniş güvenlik önlemleri aldı, tören alanına giren herkes kontrol edildi.

Değirmenlik’te de kutlandı

Değirmenllik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katılımıyla Değirmenlik Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende, anıta çelenk konuldu.

Saat 08.15’te başlayan törende, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Demirhan Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lise Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokul Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü, Düzova İlkokulu Müdürlüğü ve Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği çelenkleri anıta konuldu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Topçu Tğm. Hamza Balta tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Tören, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tnk. Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

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20/07/2022 10:26