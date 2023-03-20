20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda birinci oldu

20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü ultra maratoncu Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşarak birinci oldu.

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20/03/2023

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20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda birinci oldu

20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü ultra maratoncu Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşarak birinci oldu.

Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşan Ayşe Deveci, 61 Km mesafeyi 8 saatte tamamlayarak kadınlar yaş kategorisinde birinci oldu.

Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

20/03/2023 15:58
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TAGS: Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu
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