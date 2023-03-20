20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda birinci oldu
20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü ultra maratoncu Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşarak birinci oldu.
20/03/2023
20 Temmuz Fen Lisesi Müdürü ultra maratoncu Ayşe Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşarak birinci oldu.
Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşan Ayşe Deveci, 61 Km mesafeyi 8 saatte tamamlayarak kadınlar yaş kategorisinde birinci oldu.
Deveci, Efes Ultra Maratonu’nda “Şampiyon Melekler” adına koşmaktan onur ve mutluluk duyduğunu kaydetti.