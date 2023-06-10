20 Temmuz Fen Lisesi, Türkiye üçüncüsü

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10/06/2023

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20 Temmuz Fen Lisesi, Türkiye üçüncüsü

KKTC Cimnastik Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde ülke tarihinde ve cimnastikte ilk olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Bolu’da düzenlenen Okullar arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katıldı.

Liseler arası Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği Yarışmalarına katılan 20 Temmuz Fen Lisesi takımımızdan büyük başarı geldi. Antrenörleri Beden Eğitimi öğretmeni Onay Kafadar eşliğinde yarışan 20 Temmuz Fen Lisesi sporcuları Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, Türkiye üçüncüsü oldular. Irmak Demirtaş ve Neriman Vaiz, 31,67 puan toplayarak 20 Temmuz Fen Lisesi’nin Türkiye üçüncüsü olmasını sağladılar.

 

10/06/2023 14:23
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TAGS: spor, futbol
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