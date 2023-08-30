20 Temmuz Lisesi 1993 Mezunları Buluşuyor

20 Temmuz Lisesi 1993 Mezunları Büyük ve Anlamı bir Organizasyonla Buluşuyor.

Bu yıl 30. Mezuniyet yılını kutlayacak olan 20 Temmuz Lisesi 1992/1993 eğitim yılı mezunları 4 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak olan organizasyonla tekrar bir araya geliyor.

Bu yıl Otuzuncu yılını dolduran mezun olan öğrencilerin yanısıra yine o dönem görev yapan okul müdürü ve öğretmenleri de geceye katılacak. Burçin Aliusta , Erhan Sencer , Faik Kutalmış , Burcu Vudalı , Murat Piro ve Bora Kondoz’dan oluşan komitesi adına Burçin Aliusta’dan edinilen bilgiye göre mezunlar, 4 Eylül pazartesi akşamı , şuan Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) , 1993 yılında ise 20 Temmuz Lisesi olan okulun iç bahçesinde yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gece gerçekleşecek. Yiyecek ve içecek reyonlarının olacağı mekânda aynı dönem mezun olan ülkemizin başarılı DJ’lerinden DJ Bora K ise seksenler ve doksanlar konseptinde hazırlayacağı canlı müzik performansı sergileyecek. Burçin Aliusta ,Komitenin çalışmalarına 3 ay evvel başladığını , yoğun bir çalışma ve araştırmanın ardından birçok kişiye ulaştıklarını belirterek 250 kişinin katılacağını duyurdu.

Saat 19:30 da açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan gecede birçok sürprizlerin de olacağını belirten Burçin Aliusta , katılım gösteren herkesi 30 yıl geriye götüreceklerini , ve eski anıları , arkadaşlıkları tekrar yaşayacakları bir ortam yarattıklarını belirtti. 30.mezuniyet yılını kutlayacak olan 1993 dönemi öğrencilerinin çok özel bir dönem öğrencileri olduğunu ifade den Aliusta , ortaokula başlayanların ilkokul 5 ten mezun olan 1976 doğumluların ilk , ilkokul 6. Sınıftan da mezun olan 1975 doğumluların son dönem ilkokulu bitirdiklerini , dolayısıyla tüm eğitim sezonlarını kalabalık eğitim yıllarında mezun olduklarını söyledi.

93 Mezunlarından Anlamlı Bağış

Bu organizasyondan elde edilecek gelirin, okulun uzun zamandır ihtiyacı olan müzik eğitimi alan öğrenciler için ‘ Piyano ‘ bağışında kullanılacağını belirten Aliusta , geceye katılarak katkı koyan tüm mezun ve öğretmenlerin dolaylı yoldan bir sosyal sorumluluk projesine da dahil olduklarını ve kalıcı bir yardımda bulunacaklarını belirtti. Müzik odasının önemli bir ihtiyacını gidereceklerini belirten Burçin Aliusta , bunun gerçekleşmesinin sevincini yaşadıklarını , 93 mezunları olarak önemli bir ihtiyacı yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Ayrıca elde edilecek olan gelirin bir kısmını da Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfına (KTEV) bağışlayacaklarını söyledi.

Okulun Tarihçesi

20 Temmuz Fen Lisesi, 1901 yılında ilk ve ortaokuldan oluşan daha sonra 1953 yılında Lise ’ye dönüştürülen en köklü eğitim kurumlarımızdan olup tarih sırası ile şu isimleri almıştır:

1901-1920 Viktorya İslâm Sanayi Mektebi

1920-1951 Viktorya Kız Mektebi

1951-1952 Viktorya Tali Kız Okulu

1953-1954 Viktorya Türk Lisesi

1954-1958 Viktorya Kız Lisesi

1958-1959 Adnan Menderes Kız Lisesi

1959-1979 Lefkoşa Türk Kız Lisesi

1979-1980 20 Temmuz Lisesi (İlk erkek öğrenci kabulüne başlandı)

1991-1992 (Orta 1.Sınıfa sınavla ilk Fen Lisesi öğrencisi alındı)

1993-1994 20 Temmuz Fen Lisesi

1994-1997 Okulumuz “Pilot Okul” seçilerek “Ders Geçme ve Kredi Sistemi” uygulanmaya başlandı.

1997-98 öğretim yılında kredili sistem kaldırılıp yerine sınıf geçme sistemi getirildi.

Öğrencileri sınavla alınan okulumuzun amacı, duyarlı, kendine güvenli olan matematik ve fen alanında başarılı öğrenciler yetiştirmektir.

Bir başka amacı ise geçmişinden bu güne her alanda başarılı olan okulumuzun üniversitelere öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlayıp meslek seçimi ve üniversitelerdeki başarılarını sağlamaktır.

Okulumuz kuruluşundan bu güne kadar çok değerli yöneticiler tarafından yönetilmiş ve çok değerli öğretmenler sayesinde her zaman seçkin okullar arasındaki yerini korumuştur.

1993-94 yılında şimdiki binamıza taşınan okulumuzda, gerek laboratuvarları, derslikleri, salonu, kütüphanesi, bilgisayar odası, gerekse bahçe ve çevre düzenlenmesi ile öğrencilerimize çağımıza uygun rahat bir ortamda eğitim vermeye çalışılmaktadır.