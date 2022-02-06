20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nın hali içler acısı

Girne takımları Doğan T.B., Türk Ocağı ve Girne Halk Evi'nin kullanımında olan 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nın zemininin içler acısı durumu futbolculara zor anlar yaşatıyor.



Özellikle yağışlar sonrası çamur deryasına dönen, top kullanmanın zorlaştığı zemin sakatlıklara neden oluyor.

Yıllardır bu görüntülere önlem alamayan, drenajı kalmayan ve sulara teslim olan zemine müdahale edemeyen spor yönetimlerine tepkiler giderek artıyor.



Girne Halk Evi'nin dün Y.Dumlupınar maçı sonrası bugün de Doğan T.B.'nin Hamitköy maçında zeminde çukurlar oluştuğu görüldü.

Doğan T.B. Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu ve teknik direktör Caner Oshan, sağlık konusunda çok tedirgin olduklarını, geçici tedbir olarak devletin sağlayamadığı silindiri kulüp olarak alacaklarını ve sahaya müdahale edileceğini açıkladılar.

20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda Nicosia Grup Kıbrıs Kupası'nda 8 Şubat Salı günü Girne Halk Evi- Lefke, 9 Çarşamba günü ise Doğan T.B.- M.A. Yeşilova maçları oynanacak.

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06/02/2022 20:03