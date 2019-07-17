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20 Temmuz’da Şehit Olanlar İçin Cuma Günü Tüm Camilerde Mevlit Okutulacak

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17/07/2019

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20 Temmuz’da Şehit Olanlar İçin Cuma Günü Tüm Camilerde Mevlit Okutulacak

Erenköy Mücahitler Derneği ile TMT Mücahitler Derneği, 20 Temmuz Barış Harekatı’nda şehit olanlar için Cuma günü öğle namazından önce KKTC’deki tüm camilerde mevlit okutacak.

Konuyla ilgili açıklama Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora imzasıyla yapıldı.

Arıkan ve Bora,20 Temmuz’da şehit olan silah arkadaşları için Mevlidi Şerif okutulacağını kaydetti.

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TAGS: haber, kıbrıs, Erenköy Mücahitler Derneği ile TMT Mücahitler Derneği, 20 Temmuz Barış Harekatı’
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