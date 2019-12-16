20 yaşında hayatını kaybetti

20 yaşındaki Ameyo Jahsways ADAMTO’nun Lefkoşa’da kalmakta olduğu odası içerisinde dün ölü bulunduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15.12.2019 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu odası içerisinde ölü olarak bulunan Ameyo Jahsways ADAMTO (K-20)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

16/12/2019 17:04