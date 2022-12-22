20 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri, 20 yaşındaki genci uyuşturucu madde suçundan tutukladı, 250 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeye el koydu.

M.A.G. isimli zanlı Kardeşlik Sokak’ta polisleri görmesi üzerine elinde tuttuğu ve içerisinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan poşeti yere atıp kaçtı.

Polisler tarafından kovalanan zanlı, kısa bir süre izini kaybettirdi. Ancak, kaçak zanlı, 24 saat geçmeden Dikmen’de yakaladı.

Zanlı, bugün Gazimağusa’da Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna çıkartıldı ve aleyhine 1 gün tutukluluk emri aldı.

Meseleyi soruşturan NKÖM görevli polis memuru İbrahim Gökova, zanlıyı, 21 Aralık 2022 tarihinde, saat 01.50 Gazimağusa’da, Kardeşlik Sokak’ta, elinde tuttuğu içerisinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu yere attığı sırada tespit ettiğini söyledi.

İbrahim Gökova, kaçan zanlıyı Dikmen’de yakaladığını belirterek, meseleye ilgili 2 kişiyi daha aradığını anlattı.

Gökova, zanlının telefonunu göle attığını beyan ettiğine değinerek, gerekli araştırmayı yapacağını belirtti ve henüz yeni başlattığı soruşturmasını salimen tamamlayabilmek için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme, tahkikatın selameti için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

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22/12/2022 19:11