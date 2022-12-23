20 yaşındaki zanlıya ek tutukluluk

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23/12/2022

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20 yaşındaki zanlıya ek tutukluluk

Gazimağusa’da narkotik polisinden kaçarak Dikmen’de saklandığı evde “Kaçış yok Operasyonu’nda” yakalanan 20 yaşındaki M.A.G., bugün tutukluluk süresi dolmasının ardından yeniden mahkemeye çıkarıldı.
   Tasarrufunda 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilen  M.A.G. aleyhine mahkemeden 7 gün ek tutukluluk emri alındı.
   Meseleyi soruşturan NKÖM görevli polis çavuşu Hasan Selvili zanlıyı, 21 Aralık 2022 tarihinde, saat 01.50 Gazimağusa’da, Kardeşlik Sokak’ta, elinde tuttuğu  içerisinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu yere attığı sırada tespit ettiğini ardından kaçan zanlıyı Dikmen’de yakaladığını belirtti.
  Selvili emare maddeleri incelenmesi için laboratuvara gönderdiğini ancak henüz sonuç almadığını ifade etti ve mahkemeden tahkikatını tamamlayabilmek için  süre istedi. 
   Mahkeme, tahkikatın selameti için zanlının  tutukluluk süresini 7  gün daha uzattı.(MHA)

23/12/2022 18:19
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TAGS: 20 yaşındaki zanlıya ek tutukluluk
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