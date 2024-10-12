20 yıl Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Filipinli, bürokratik nedenlerden ötürü Filipinler’de mahsur kaldı

Sekiz yaşındayken 2004 yılında annesiyle birlikte Güney Kıbrıs’a giden ve 20 yıl boyunca Rum kesiminde yaşamasının ardından biyolojik babasını aramak için Filipinler’e geri dönen 29 yaşındaki İoanni-Junelle Bebanco’nun, Kıbrıs vatandaşlığına sahip olmadığı için Güney Kıbrıs’a girişinin yasaklandığı belirtildi.

Söz konusu şahsın annesiyle birlikte Güney Kıbrıs’a gitmesi ve ülkeye yerleşmelerinin akabinde annesinin bir Kıbrıslı Rum’la evlendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, kadının Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve Kıbrıslı Rum eşinden iki çocuk sahibi daha olduğunu kaydetti.

Ancak kadının Kıbrıslı Rum eşinin şu an 29 yaşında olan İoanni-Junelle Bebanco’yu hiçbir zaman kendi çocuğu olarak kabul etmediğini yazan gazete, 20 yıl Güney Kıbrıs’ta yaşayan şahsın biyolojik babasını aramak için gittiği Filipinler’den Güney Kıbrıs’a dönmeye çalıştığında ise ülkeye giriş yapamadığını kaydetti.

Şahsın havalimanına ulaştığında polisin kendisine “black list”te olduğunu ve Kıbrıs vatandaşlığı olmadığından ötürü Güney Kıbrıs’a girişinin yasaklandığını söylediğini ileten gazete, şahsın biyolojik babasını bulamaması yanı sıra yabancı bir ülkede akrabaları ve ekonomik desteği olmadan kaldığına işaret etti.

Dokuz aydır hiç bilmediği ve yaşamadığı Filipinler’de mahsur kalan şahsın Kıbrıs vatandaşı olmamasından ötürü ülkede kalması için ikamet iznine ihtiyacı olduğunu belirten gazete, Filipinler’e gitmeden önce çalıştığı işten ötürü çalışma ve ikamet iznine sahip olan kişinin avukatının, Filipinler’den Güney Kıbrıs’a dönüşünde bir sorun olmayacağını söylediği ancak söz konusu şahsın ülkeye giriş yapamadığını ekledi.