20 yıl sonra televizyona dönecek olan Yılmaz Erdoğan'ın dizisinin 'kadın yıldızı' belli oldu

Bir Demet Tiyatro ile Türk Televizyon tarihine geçen Yılmaz Erdoğan, televizyon hasretine son veriyor. Usta oyuncu, yazıp başrolünde oynayacağı "İnci Taneleri" dizisiyle dönüş yapıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü oynayacağı “İnci Taneleri” dizisinin kadın yıldızı oldu. Yılmaz Erdoğan’ın Altın Portakal Ödüllü Hazar Ergüçlü’nün oyunculuğunu beğenerek izlediği oyuncuların başında geldiği öğrenildi.

KANAL BELLİ OLDU' İDDİASI

Şenol Sönmez’in yöneteceği dizinin oyuncu görüşmeleri sürüyor. Yılmaz Erdoğan’ın 13 bölüm senaryosunu yazdığı diziyle ilgili kulislerde Kanal D’de yayınlanacağı konuşuluyor.

Yılmaz Erdoğan yeni dizisi için Sibel Arna’nın youtube kanalına şunları anlatmıştı:

“20 yıl sonra televizyona geri dönüyorum. Gerçekçi bir hikaye yazdım. Ne komik olsun diye uğraştım ne olmasın diye uğraştım. İnsanlar arasındaki bağlarla ilgili derin bir aile meselesine odaklandım. Şimdiye kadar 5 bölüm teslim ettim bile. Adı: İnci Taneleri. Aslında bir dörtlükten de yola çıkıyor: 'İnsanlar dizili bir inci tespihte / İnci ne kadar değerli / İp ne kadar ince' Yorucu olacak ama 120 dakika olacak. Artık onun üzerinde de beni bağışlasınlar.”