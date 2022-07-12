20 yıldır idrarından kan gelen adam, hastanede kadın olduğunu öğrendi

Çin’de yaşayan erkek hasta, idrar yollarında yaşadığı bir problemden dolayı hastaneye gitti. 33 yaşındaki kişinin rahim ve yumurtalıklara sahip olduğu ortaya çıktı. 20 senedir farkında olmadan adet gören ve her ay karın sancıları çeken adamın idrarında görülen kanın bundan kaynaklandığı kaydedildi.

Çin’in Sichuan eyaletinde tıp dünyasında çok nadir görülen bir olay yaşandı. Gerçek ismi açıklanmayan ve Chen Li olarak ifade edilen 33 yaşındaki adam, idrar yollarındaki bir sıkıntı üzerine hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan kontrollerde erkek cinsel organlarına sahip kişinin, kadın cinsiyet kromozomlarının yanı sıra yumurtalıklar ve bir rahim ile dünyaya geldiği belirlendi.

20 SENEDİR FARKINDA OLMADAN ADET GÖRÜYOR

South China Morning Post gazetesinde yayımlanan habere göre adam 20 senedir de farkında olmadan adet görüyormuş. Her ay karın sancıları çeken adamın idrarında görülen kanın bundan kaynaklandığı kaydedildi.

Adamın vücudunda bulunan kadınlara ait organlar, üç saat süren bir ameliyatla alındı. Ameliyatı yapan cerrah Luo Xiping, hastanın rahatladığını ve güveninin yerine geldiğini söyledi.

Luo, “Bu noktadan sonra hayatını bir erkek olarak yaşayabilir, ancak testisleri sperm üretemediği için çocuk sahibi olamaz” dedi. Birleşmiş Milletler kayıtları, vücudunda her iki cinsiyete dair izler taşıyanların oranının, dünya nüfusunun yüzde 0,05 ila 1,7'si olduğunu gösteriyor.

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12/07/2022 17:26