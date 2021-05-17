20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl da sahiplerini buluyor.
17/05/2021
Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl da sahiplerini buluyor.
Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre 20’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:
Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı(Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)
Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu(Gazeteci-Sim TV)
Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan(Gazeteci-Şair-Sim TV)
Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs
Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı(Gazeteci-Özgür Gazete), Bahar Sancar(Gazeteci-Gündem Kıbrıs)
En İyi Haber Ödülü: Özgür Gazete (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)
Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)
Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs
Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp(Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan(TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal(Gazeteci-TAK), Canan Onurer(Gazeteci-Kıbrıs Postası)
Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı(Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı(Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü(Gazeteci-BRT), Senem Gök(Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın(Gazeteci-TAK)