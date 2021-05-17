20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı

Basın Emekçileri Sendikası’nın her yıl geleneksel olarak verdiği ‘Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ bu yıl da sahiplerini buluyor.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre 20’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ni almaya hak kazanan isimler şu şekilde:

Kutlu Adalı Onur Ödülü: Hasan Esendağlı(Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı)

Basın-Sen Özel Ödülü: Sami Özuslu(Gazeteci-Sim TV)

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Serkan Soyalan(Gazeteci-Şair-Sim TV)

Yeni Medya Ödülü: Gündem Kıbrıs

Genç Basın Çalışanı Ödülü: Mustafa Baflı(Gazeteci-Özgür Gazete), Bahar Sancar(Gazeteci-Gündem Kıbrıs)

En İyi Haber Ödülü: Özgür Gazete (İşte Müdahalenin Fotoğrafları)

Yılın Podcastı: Damla Dabis (Hangi İnsan Hakları - GazeddaKıbrıs)

Yılın TV Yayıncısı: Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs

Basın Emekçisi Ödülü: Damla Soyalp(Gazeteci-BRT), Muazzez Gazihan(TV Programcısı-Kıbrıs Genç TV, Zaicenco Veaceslav(Kameraman- Kıbrıs Genç TV) Süleyman Önal(Gazeteci-TAK), Canan Onurer(Gazeteci-Kıbrıs Postası)

Mesleğe Emek Verenler: Hüseyin Yalyalı(Gazeteci-Emekli), Hüseyin Kamalı(Kameraman-PIK), Neşe Ergüçlü(Gazeteci-BRT), Senem Gök(Gazeteci-Kıbrıs), Tuğçe Ülkü Aydın(Gazeteci-TAK)

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17/05/2021 13:00