20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali soprano Burcu Uyar& KKTC CSO konseri ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Soprano Burcu Uyar & KKTC CSO konseri ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı’nda bu akşam saat 20.30’da yer alacak konser ile KKTC CSO 2022-2023 sezon açılışı da gerçekleştirecek.

Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC CSO’nun eşliğinde solist olarak yer alacak ünlü Soprano Burcu Uyar; Verdi, Bellini, Puccini, Gounod ve Dvorak’ın operalarından seçme aryaları yorumlayacak.

1 Kasım' a kadar 12 farklı konserin yer alacağı Festival 10 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda yer alacak Gökhan Bağcı & Ali Can Öztan Cello & Timpani konseri ile devam edecek.

Festival biletleri Deniz Plazalar, biletfest.com ve konser girişinden alınabiliyor.

20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yer alacak konserler şöyle:

14 Ekim Yıldızlarla Opera; Soprano Görkem Ezgi Yıldırım- Soprano Tuğba Mankal- Mezzosoprano Ezgi Karakaya- Piyano: Esra Poyrazoğlu Alpan

21 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali

25 Ekim John Williams Müzikleri/LBO Konseri

27 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali

30 Ekim A Capella Boğaziçi Konseri

1 Kasım Burcu Durmaz & KKTC CSO Konseri.

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07/10/2022 09:55