20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde yarın John Williams müzikleri yer alacak

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24/10/2022

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20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde yarın John Williams müzikleri yer alacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin bu yıl 20.sini düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, John Williams Film Müzikleri ve LBO Konseri ile devam ediyor.

Bellapais Manastırı’nda yarın yer alacak ve saat 20.30’da başlayacak Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası konserinde, ünlü besteci John Williams’ın Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars, Schindler’in listesi, Er Ryan’ı Kurtarmak, Jaws, Tibet’te 7 yıl, Evde Tek Başına, 1941 ve Terminal filmleri için yazdığı müziklerinden seçme bölümleri sunacak.

1 Kasım’ da sona erecek Festival, 27 Ekim Perşembe akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek.

Konser biletleri, Deniz Plazalar ve online  biletfest.com'dan alınabilecek.

24/10/2022 09:47
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TAGS: 20. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’
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