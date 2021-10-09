20. Uluslararası Zeytin Festivali başladı
Girne Belediyesi'nin düzenlediği 20. Uluslararası Zeytin Festivali dün akşam başladı.
09/10/2021
10 Ekim'e kadar sürecek festivalin açılış töreni Zeytinlik köy meydanında gerçekleşti.
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, Türkiye'den gelen belediye başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Festival alanında yapılan açılış konuşmalarının ardından zeytin tütsüsü yakıldı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, “2019 yılı Mart ayında başlayan pandemi nedeniyle geçen sene festivali gerçekleştiremediklerini, festivali, Facebook üzerinden dijital ortamda yapma kararı aldıklarını ve Festivalin kesintiye uğramasını istemediklerini, insanların belleklerinde yer etsin diye festivali dijital olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.
Konuşmasında, bu sene aşılama miktarının artması ve dolayısı ile toplum sağlığında bir nebze iyileşme olması nedeniyle Belediye Meclisi ile bu etkinliği yapma kararı aldıklarını söyleyen Güngördü, bütün amaçlarının zeytin üreticisi ile el sanatları ile Kıbrıs'a özgü macun ve diğer üretim alanında faaliyet gösteren insanları, şehirde ve şehrin çevresinde yaşayan diğer insanlarla buluşturmak, zeytin, çakıstes ve zeytinyağı üreticilerini tüketicilerle buluşturmayı gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
20 yıl önce dönemin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin aldığı kararla bu konuda bir farkındalık yaratmak amacı ile zeytin ağacına, zeytine duyarlılığı artırmak amacıyla bu festivali başlattıklarını kaydeden Güngördü, bu festivalden sonra gerçekten zeytin ağacına karşı ve zeytin potansiyeline karşı önemli bir farkındalık yaratılmış oldu ve inşaatlar yapılırken artık zeytin ağaçları daha uygun noktalara taşınmaktadır” dedi.
Zeytin ağacı sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir.
Güngördü,” Zeytin ağacı sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir. Bu nedenle bu festivalin, barış dolu sevgi dolu ve uzun ömürlü olmasını dilerim” dedi.
Girne Belediyesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası Zeytinlik Festivali’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; Girne Belediyesi Başkanı’na böyle bir festival düzenlediği için teşekkür etti.
KKTC’de üretimi teşvik etmenin önemli olduğunu, yeni fidanların ekilip zeytin bahçelerine dönüştürülmesinin; halkımızın, varsa bahçelerine zeytin ağaçları dikmelerini de tavsiye eden Cumhurbaşkanı Tatar; Kıbrıs Türk halkının gelenek ve kültürüyle bu ülkenin ürünlerine sahip çıktığını dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ve tütsünün yakılmasının ardından festival, halk dansları gösterileri ve konserlerle devam etti.
Festival CUMARTESİ Programı:
18: 30
Ali Nesim Anısına Yazar ve Şairlerin Zeytinlik Buluşması
Katılımcılar: Prof .Dr. Şevket Öznur
(Araştırmacı – Yazar / Öğretim Üyesi )
Hasibe Şahoğlu (Şair - Öğretim Görevlisi)
Mehmet Kansu (Şair –Çevirmen- Öykücü)
Görsel Sunum : Doç.Dr .Tayfun Nesimoğlu ( Öğretim Görevlisi)
Yer: Zeytinlik Köy Evi
19:00 Halk Dansları Gösterisi
Girne Genç Sanatseverler Derneği
Yer: Zeytinlik Köyü- Festival Sahnesi
19:30 Seminer:
Zeytin Hastalıkları ve Çözüm Yöntemleri
Konuşmacılar:
Yrd. Doç. Dr. Murat Helvacı
Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi/ Öğretim Üyesi
Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi)
Yer: Zeytinlik Köy Evi
20.00 Konser
Hasan GÜNYÜZ & İbrahim ÇETİNER
Zeytinlik Köyü- Festival Sanhesi
21.00 Tango Dans Gösterisi
Tango Siempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği
Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi
21.15 Konser
Nafiz DÖLEK
Festival PAZAR Programı
17.00
Zeytin Fidanı Dikimi
Yer: Zeytinlik Sosyal Konutları
18.00 Canlı Sanat Performansı
Ece Apan ile birlikte
( Akademisyen)
Yer: Zeytinlik Köy Evi
18:30 Sunum :
Zeytin ve Zeytinyağının Hayatımızdaki Yeri ve Sağlığımız Açısından Önemi
Konuşmacılar : Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)
Dr.Dyt Ayşe Okan ( Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı )
Yer: Zeytinlik Köyü Festival Sahnesi
19:00 Halk Dansları Gösterisi
Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği
Zeytinlik Köyü- Festival Sahnesi
19: 15 Ödül Töreni
9. ve 10.Uluslararası Karikatür & Zeytin Mizah Şenliği Yarışmasında
Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü Kazanan Ülkemiz Sanatçılarına Ödül Takdimi
Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi
19: 30 Konser
Dilara FERİT Band
Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi
20: .45 Tango Dans Gösterisi
Kyrenia Tango Argentino
Yer: Zeytinlik Köyü – Festival Sahnesi
21.00 Konser
SOS
Yer: Zeytinlik Köyü- Festival Sahnesi