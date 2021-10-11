20. Uluslararası Zeytin Festivali Sona Erdi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20.Uluslararası Zeytin Festivali dün akşam sona erdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında köy meydanına stantlar kurularak, zeytin ürünlerinin satışı ve sunumu yapıldı.

Festival, Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterileri, ülkenin yerli sanatçı ve gruplarının konserleriyle ilgi gördü.

Festivalin son gününde Zeytinlik sosyal konutlar bölgesine zeytin fidanları dikildi.

Daha sonra Zeytinlik Köy Evi’nde canlı sanat performansı, “Zeytin ve Zeytinyağının Hayatımızdaki Yeri ve Sağlığımız Açısından Önemi” hakkında sunum ve halk dansları gösterileri yapıldı.

Ayrıca 9’uncu ve 10’uncu Uluslararası Karikatür ve Zeytin Mizah Şenliği Yarışması’nda, Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülü kazanan ülke sanatçılarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Festival, Dilara Ferit konseri, tango dans gösterisi ve SOS konseri ile sona erdi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, halkın ilgisi nedeniyle memnuniyetini belirterek, zeytin üretiminin teşvik edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Girne Belediyesi’nin bu yolda önemli adımlar attığını ifade eden Güngördü, Zeytin Festivali’nin de bu konuda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Güngördü, “Zeytin ağacı, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, uzun ömrü simgelemektedir. Bu nedenle bu festivalin, barış dolu, sevgi dolu ve uzun ömürlü olmasını diler, festivale katkı koyan ve katılan herkese teşekkür ederim” dedi.

Bu habere tepkiniz:



11/10/2021 15:00