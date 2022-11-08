200 bin atık şişeden ev yaptı

Mozambik'in başkenti Maputo'nun kuzeyinde yer alan sahil beldesi olan Macaneta'da yaşayan Carlos Serra adındaki çevreci, geri dönüşümlü cam şişelerden ev inşa etti.

Serra, duvar ve zemin yapımında kullandığı 200.000 rengarenk şişe ile oluşturduğu evin, atık malzemelerle aslında neler yapılabileceğinin kanıtı olduğunu söylüyor.

Mozambikli çevreci; içki, meşrubat, su hatta zeytinyağı şişelerini evin yapımı için bölge halkından satın aldığını belirtiyor.

Bu satın almayla birlikte, doğanın atık şişelerden temizlenmesine de katkı sağlanıyor.

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08/11/2022 23:18