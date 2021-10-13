200 bin kan örneğini inceleyecekler!

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan kenti dev bir araştırmaya hazırlanıyor. Kovid-19'un kökenini saklamaklar ve salgını dünyaya geç duyurmakla suçlanan Çin'de uzmanlar 200 bin kişinin kan örneğini inceleyerek virüsün kökenine ve nasıl yayıldığıyla ilgili bilgilere ulaşmayı hedefliyor.

Neredeyse iki yıla yakın bir süredir hayatlarımızı kâbusa çeviren Kovid-19 salgınıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında virüsün nereden ve hangi sebeple yayılmaya başladığı yani 'kökeni' var. İlk vakaların görüldüğü Çin'in Vuhan kenti resmi olarak salgının 'sıfır noktası' yani başlangıç yeri olarak anılmaya devam ediyor.

Salgın başladığından beri yürütülen çalışmalara katkısı sorgulanan ve koronavirüsle ilgili çok hayati bilgileri sakladığı iddia edilen Çin'den flaş bir hamle geldi. CNN International'da yer alan habere göre Çinli bilim insanları salgının kökeniyle ilgili çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Vuhan'da kan örneklerinin inceleneceğini açıkladı.

Çin, Kovid-19'un kökenlerine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Vuhan şehrindeki kan bankalarından on binlerce kan örneğini test edecek. Bu test kararının, virüsün ortaya çıkmasıyla ilgili artan şeffaflık çağrılarından sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Vuhan'da bulunan 200 bine yakın kan örneğinin bir kısmı 2019 yılının son aylarına yani Kovid-19'un ilk ortaya çıktığı zamanlara ait. Bu kan örnekleri Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ülkeye gidip virüsün kökeniyle ilgili soruşturma yürüttükleri zaman da gündeme getirilmişti.

Kan örnekleri Vuhan Kan Merkezi'nde tutuluyor ve Vuhan kentindeki nüfusun geniş bir kesiminden gerçek zamanlı doku örnekleri ve bunun sayesinde de çok önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor.

Çinli yetkililer kanların, ileride kan nakli sebepli hukuki sorunlarda açılabilecek herhangi bir davaya karşı iki yıl boyunca saklandığını açıkladılar.

Ancak bu iki yıllık sürenin dolmasına az kaldı. Bu da 2019 yılının ekim ve kasım aylarına -yani virüsün insanlara ilk bulaştığı günlere- ait çok önemli bilgileri kan örnekleriyle birlikte çöpe gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada hazırlıkların devam ettiğini ve test sürecine bu iki yıllık süreye ulaşılacağı zaman başlanacağını ifade etti.

Columbia Üniversitesi'nden epidemiyoloji Maureen Miller, yaptığı açıklamada Çin'i bağımsız araştırmacılara bulgular konusunda bilgi verilmesi ve test sürecinin gözlemlenmesi için zorladıklarını belirterek 'Bu aşamadan sonra insanlar Çin'den gelen ve yetkili gözlemcilerin denetiminden geçmeyen hiçbir bilgiye inanmayacaktır.' dedi.

Çin'in DSÖ ile çalışan ekibinden bir yetkili olan Liang Wannian ise 'İncelenecek örneklerle ilgili sonuçları hem Çinli hem de yabancı ülkelerden uzmanlarla paylaşacağız' dedi. Liang Wannian, incelemenin yöntemleri üzerine yapılan araştırmanın da devam ettiğini belirtirken alınacak sonuçların insanların Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilk antikorlarla ilgili hayati veriler içerebileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Liang Wannian, Çinli bilim insanlarının ilk vaka için verdikleri 8 Aralık 2019 tarihinin de bu araştırmayla birlikte değişeceğine ve bundan önce de vakalar görülmüş olabileceğine dikkat çekti.

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13/10/2021 19:33