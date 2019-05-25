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200 dönüm biçilmemiş arpa yandı

İnönü kavşağı yakınlarındaki arazide, bugün sabaha karşı, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 

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25/05/2019

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200 dönüm biçilmemiş arpa yandı

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, İnönü kavşağı yakınlarındaki arazide, bugün sabaha karşı, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alan yayılan yangın sonucunda Veli Esendağlı'ya ait yaklaşık 200 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangının itfaiye ekipleri ve çevre halkının müdahalesi ile söndürüldü.

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TAGS: İnönü kavşağı, yangın, haber, kıbrıs
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